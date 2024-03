De acordo com a rede televisiva norte-americana NBC, o senador republicano - de 52 anos, que nas primárias de 2016 foi apelidado pelo seu então rival Trump de "Pequeno Marco" devido à sua baixa estatura - é um dos nomes favoritos para concorrer como candidato a vice-presidente.

Rubio, filho de imigrantes cubanos que vieram para os Estados Unidos durante a ditadura de Fulgêncio Batista, seria o primeiro latino numa candidatura presidencial republicana.

A possível nomeação de Rubio, que fala espanhol perfeitamente, pode ajudar no esforço de Trump para atrair o voto dos latinos, um segmento do eleitorado com peso decisivo nos estados essenciais para uma vitória nas eleições de novembro.

Outros nomes com boas possibilidade de escolha são os senadores Bill Hagerty, do Tennessee, e Tom Cotton, do Arkansas, segundo a NBC.

Rubio mostrou a sua lealdade a Trump nos últimos anos e recentemente apoiou a ideia de o Comité Nacional Republicano ajudar a pagar as crescentes contas dos advogados na defesa do ex-presidente (2017-2021), que enfrenta quatro processos criminais.

Trump disse na semana passada que tinha cerca de 15 potenciais candidatos a vice em consideração, durante uma entrevista à plataforma informativa 'online' Newsmax.

RJP // APN

Lusa/Fim