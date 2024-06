No primeiro debate presidencial de 2024, Trump atacou Biden por dar à Ucrânia centenas de milhares de milhões de dólares e insistiu que seria capaz de acabar com a guerra da Rússia, apesar de não explicar como faria isso.

O magnata republicano afirmou ainda que Putin o respeita, apesar de admitir que os termos que o presidente russo apresentou para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia "não são aceitáveis".

Putin disse que a Rússia só encerraria a sua guerra na Ucrânia se Kiev entregasse a totalidade das quatro regiões reivindicadas por Moscovo e abandonasse a sua tentativa de ingressar na NATO.

"Esta é uma guerra que nunca deveria ter começado. Se tivéssemos um líder nesta guerra... Ele (Biden) deu 200 mil milhões de dólares ou mais agora à Ucrânia, deu 200 mil milhões de dólares. É muito dinheiro. Acho que nunca houve algo parecido", disse Trump.

No entanto, Joe Biden alertou que Putin não se limitará à Ucrânia.

"O facto é que Putin é um criminoso de guerra", afirmou o democrata.

"Ele (Putin) quer toda a Ucrânia. É isso que ele quer. E então você acha que ele vai parar por aí? Você acha que ele vai parar quando, se ele tomar a Ucrânia? O que você acha que acontecerá com a Polónia, Bielorrússia? O que você acha que acontecerá com países da NATO?", questionou.

Este primeiro debate presidencial de 2024 terá a duração de 90 minutos, com dois intervalos comerciais, e decorre num estúdio do canal CNN em Atlanta, estado da Geórgia, com a moderação dos jornalistas Jake Tapper e Dana Bash.

O debate, que coloca frente-a-frente Biden e Trump pela primeira vez em quatro anos, acontece num momento em que as sondagens mostram uma disputa acirrada entre os dois candidatos e quando faltam menos de cinco meses para as eleições presidenciais.

Para evitar a repetição das cenas caóticas registadas em debates anteriores, foram ditadas regras incomuns, como um debate sem público, o silenciamento dos microfones quando o candidato rival estiver a falar ou a proibição dos candidatos trocarem ideias com a sua equipa durante os intervalos ou de levarem notas escritas para o palco.

Biden e Trump voltarão a enfrentar-se em 10 de setembro, num segundo debate organizado pela rede ABC News.

