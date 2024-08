Tanto Kennedy Jr. como Gabbard foram apoiantes do Partido Democrata no passado, mas abandonaram as suas aspirações políticas para mostrar o seu apoio público a Trump.

Kennedy Jr. suspendeu a sua campanha presidencial na sexta-feira, embora tenha mantido o seu nome nas urnas na maioria dos estados, e Gabbard colocou-se ao seu lado na segunda-feira.

"Estamos ansiosos por ter as suas vozes poderosas enquanto trabalhamos para restaurar a grandeza da América", comentou Brian Hughes, conselheiro de Trump, num comunicado.

Tulsi Gabbard concorreu sem sucesso nas primárias democratas em 2020 e abandonou o partido dois anos depois.

A corrida presidencial de Kennedy Jr. também começou nas fileiras democratas e em abril do ano passado apresentou-se como alternativa ao Presidente, Joe Biden, e anunciou as suas aspirações para ser o candidato democrata.

Contudo, em outubro indicou que abandonava o partido para concorrer como independente, algo que agora acabou por suspender.

Em 16 de agosto, Trump já tinha anunciado uma equipa de transição de poder presidida por aliados milionários e por alguns dos seus próprios familiares.

Essa equipa será liderada por Linda McMahon, uma empresária que chefiou a divisão de pequenas empresas durante a presidência de Trump (2017-2021), e Howard Lutnick, diretor executivo da instituição financeira Cantor Fitzgerald.

Além de McMahon e Lutnick, apresentados como copresidentes, a equipa é composta pelos dois filhos mais velhos do ex-Presidente, Donald Trump Jr. e Eric, bem como pelo candidato a vice-Presidente republicano, JD Vence.

