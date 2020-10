No decurso de um evento público que se assemelhou a um comício eleitoral, Trump, que surgiu sem máscara, disse que se sente bem e assegurou que o coronavírus "vai desaparecer", que está "em vias de desaparecer", perante cerca de duas mil pessoas que ecoavam "Mais quatro anos".

"Quero que saibam que a nossa nação vai vencer este terrível vírus chinês", insistiu o Presidente norte-americano, perante os apoiantes, muitos com máscara, mas sem considerarem o distanciamento social.

"Produzimos terapias e medicamentos poderosos, curamos os doentes, vamos recuperar e a vacina vai chegar muito, muito depressa, num tempo recorde", assegurou.

"A ciência e a medicina vão erradicar o vírus chinês uma vez por todas, vamos livrar-nos do vírus em todo o mundo. Estão a ocorrer fortes fluxos na Europa, no Canadá (...) mas isso vai desaparecer, está em vias de desaparecer e as vacinas vão ajudar", considerou.

No seu breve discurso, o chefe da Casa Branca foi de novo particularmente crítico face às correntes da "esquerda" e do "socialismo", numa abordagem em termos gerais, e assegurou que "nunca permitiremos" que assumam o poder.

Donald Trump, que tomou posse com 70 anos após vencer as presidenciais de novembro de 2016, confirmou ter testado positivo à covid-19 na semana passada.

A cerca de três semanas das eleições presidenciais, onde vai defrontar o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, o Presidente passou três dias no hospital militar Walter Reed, e após ter saído do estabelecimento na segunda-feira tem insistido que se sente bem e pediu aos norte-americanos para "não terem medo" da doença.

