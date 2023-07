De acordo com esta sondagem, Trump destaca-se como favorito com 54% das intenções de voto, face aos 17% do segundo classificado para as primárias republicanas, o governador da Florida, Ron DeSantis.

Apesar de Trump estar indiciado em vários processos judiciais, a sua vantagem sobre os outros candidatos é ainda maior, com o ex-vice-presidente Mike Pence, o senador Tim Scott e a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley a apresentarem apenas 3% das intenções de voto, enquanto o empresário Vivek Ramaswamy e o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie recolhem apenas 2%.

A sondagem do The New York Times - realizada junto de 932 pessoas e com uma margem de erro de 3,96 pontos percentuais - confirma que os vários processos judiciais não diminuíram a popularidade de Trump, que deseja disputar as eleições presidenciais de 2024 contra o Presidente Joe Biden (democrata), que tentará a reeleição.

A sondagem foi realizada entre os dias 23 e 27 de julho, quando já existiam rumores de que o ex-Presidente poderia ser indiciado nos próximos dias por ter incentivado a invasão do Capitólio (sede do Congresso norte-americano) em 06 de janeiro de 2021.

O próprio Trump divulgou uma mensagem na sua rede social Truth Social, na qual informava que o Departamento de Justiça lhe tinha enviado uma carta a notificá-lo de que estava a ser investigado pela invasão do Capitólio, onde os seus apoiantes tentaram anular o resultado das eleições presidenciais de 2020.

Trump enfrenta outras acusações, nomeadamente de falsificação de documentos comerciais, no caso do pagamento pelo silêncio da ex-atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem o ex-Presidente teria tido relações sexuais em 2006.

Na Florida, Trump declarou-se ainda inocente de 37 acusações criminais por levar caixas cheias de documentos confidenciais para a sua mansão de Mar-a-Lago, quando deixou a Casa Branca, em janeiro de 2021.

Trump, de 77 anos, perdeu a eleição de 2020 para Biden, mas não admitiu o resultado da votação, denunciando alegadas, e nunca provadas, fraudes eleitorais e terá pressionado diversas pessoas para tentar anular esse desfecho.

RJP // SCA

Lusa/Fim