Trata-se de um processo movido pela Procuradoria-Geral de Nova Iorque, exigindo o pagamento de uma penalização de 250 milhões de dólares (232,7 milhões de euros).

O ex-presidente chegou poucos minutos antes do início da sessão, agendada para as 10h00 (hora local, 15h00 em Portugal continental), mantendo o registo das suas aparições anteriores: vestido com um fato azul e gravata da mesma cor, rodeado pelos seus advogados e com um semblante sério, olhando para a frente ao passar pela primeira fila do público, onde estava a procuradora Letitia James, por quem Trump não esconde a sua aversão.

Uma vez chamado o público à ordem, o juiz Arthur Engoron permitiu que os fotógrafos entrassem e disse que queria proceder com rapidez, por isso chamou Trump para o lugar das testemunhas, que por sua vez caminhou lentamente, fez o seu juramento e sentou-se para testemunhar.

