O boletim médico foi divulgado dois dias depois da primeira consulta médica do Presidente norte-americano desde que regressou ao cargo.

"O Presidente Trump goza de excelente saúde cognitiva e física e está totalmente apto para servir como chefe de Estado e comandante-chefe" das Forças Armadas, conclui o relatório médico do mais velho líder máximo norte-americano alguma vez eleito.

O médico de Donald Trump afirma que o Presidente está "totalmente apto" para servir como comandante-chefe, quando a Casa Branca divulga os resultados do exame físico de Trump de sexta-feira.

O médico do Presidente, o capitão de Marinha Sean Barbabella, referiu o que chamou de "estilo de vida ativo" de Trump e disse que "continua a contribuir significativamente" para o bem-estar do Presidente republicano que completará 79 anos no próximo dia a 14 de junho.

No relatório divulgado hoje, o médico afirma que Trump está "totalmente apto para desempenhar as suas funções.

Os resultados mostraram que Trump perdeu sete quilogramas desde o seu último exame físico como Presidente em 2020. Pesava 109 quilos nessa altura e agora está com 102 quilos.

Barbabella disse que os dias de Trump incluem a participação em várias reuniões, presenças públicas e nos media e "vitórias frequentes em eventos de golfe".

Trump é um ávido jogador de golfe e disse que recentemente venceu torneios disputados em clubes que possui na Florida.

