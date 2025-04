Segundo o porta-voz presidencial ucraniano, Trump e Zelensky tiveram já hoje um primeiro encontro de 15 minutos dentro da Basílica de São Pedro, antes do início do funeral do Papa Francisco, tendo decidido continuar durante o dia de hoje as conversações.

As fotografias da reunião foram divulgadas pelo gabinete de Zelensky e mostram os dois presidentes sentados frente a frente.

Kiev já saudou a primeira troca "construtiva" entre Zelensky e Trump.

