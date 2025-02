Donald Trump e Volodymyr Zelensky tiveram hoje uma conversa extremamente tensa diante da imprensa no Salão Oval da Casa Branca.

Trump que disse que seria "muito difícil" negociar com Zelensky, afirmou que o líder ucraniano deveria ser "grato" após ter-se colocado "numa posição muito má" e assegurou que não tinha "as cartas na mão".

"Você está a apostar com as vidas de milhões de pessoas", acusou Trump.

"Você está a apostar com a Terceira Guerra Mundial e o que você está a fazer é muito desrespeitoso com o país, este país que o apoiou muito mais do que muitas pessoas dizem que deveria ter sido feito", acrescentou o chefe de Estado norte-americano.

O vice-presidente JD Vance, também presente no Salão Oval, acusou igualmente Zelensky de "desrespeitar" os norte-americanos.

Donald Trump alertou o seu homólogo ucraniano que ele teria que fazer "compromissos", enquanto Zelensky rejeitou fazê-lo com "o assassino" Vladimir Putin.

"Não há acordo sem compromisso. Então, definitivamente haverá alguns compromissos, mas espero que não sejam tão grandes quanto algumas pessoas pensam", disse Trump aos repórteres ao receber Zelensky no Salão Oval.

O Presidente ucraniano garantiu que a Ucrânia "não faria concessões a um assassino", referindo-se ao Presidente russo.

"Acho que o Presidente Trump está do nosso lado", acrescentou.

Trump também disse que um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia estava "razoavelmente próximo" e comemorou um "acordo muito justo" sobre os recursos minerais da Ucrânia.

MYMM // ACC

Lusa/Fim