"Acredito [em Putin]. Sinceramente, acho mais difícil lidar com a Ucrânia, que não tem as cartas na mão. (...) Pode ser mais fácil lidar com a Rússia", disse Trump, em declarações aos jornalistas.

"Sempre tive uma boa relação com Putin. Acho que ele quer acabar com a guerra", explicou o líder norte-americano, acrescentando estar convencido de que o Presidente russo "vai ser mais generoso do que precisa de ser".

Horas antes, no entanto, Trump ameaçou a Rússia com novas sanções bancárias e taxas alfandegárias, denunciando os contínuos bombardeamentos contra a Ucrânia.

A Rússia lançou hoje um enorme ataque com 'drones' e mísseis contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou mais uma vez a uma trégua no ar e no mar.

As delegações dos EUA e da Ucrânia devem reunir-se na Arábia Saudita na terça-feira para discutir uma estrutura para um acordo de paz, segundo Washington.

Na segunda-feira, o Presidente Trump anunciou uma suspensão da ajuda militar dos EUA à Ucrânia, após um episódio de altercação na semana passada, na Sala Oval, com Volodymyr Zelensky.

