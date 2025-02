"Penso que ele me diria se não a quisesse", declarou Trump à comunicação social na Casa Branca, um dia depois de uma longa conversa por telefone com o líder russo.

Donald Trump indicou hoje também que quer reiniciar as conversações sobre desnuclearização com a Rússia e a China, por forma a reduzir para metade os gastos das três potências com a defesa.

Inquirido pelos jornalistas, disse que está a ponderar realizar uma cimeira trilateral com o Presidente chinês, Xi Jinping, e o homólogo russo, Vladimir Putin, assim que "as coisas acalmarem um pouco".

O Presidente dos Estados Unidos afirmou igualmente que "adoraria" ver a Rússia voltar a integrar o G7, considerando que a exclusão em 2014 de Moscovo do grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, então conhecido como G8, tinha sido "um erro".

Questionado pela imprensa na Casa Branca sobre um eventual regresso da Rússia ao G7, Donald Trump respondeu: "Adoraria vê-la de regresso. Acho que foi um erro expulsá-la", disse o multimilionário republicano.

