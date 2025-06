"O CESSAR-FOGO ESTÁ AGORA EM VIGOR. POR FAVOR, NÃO O VIOLEM!", escreveu em maiúsculas, como é frequente, o chefe de Estado norte-americano na sua plataforma, Truth Social.

Trump tinha dito anteriormente através da mesma rede social que as tréguas seriam introduzidas gradualmente ao longo de um período de 24 horas, com o Irão a suspender inicialmente todas as operações antes de Israel fazer o mesmo 12 horas depois.

"PARABÉNS A TODOS! Foi plenamente acordado entre Israel e o Irão que haverá um CESSAR-FOGO completo e total (daqui a aproximadamente seis horas, quando Israel e o Irão tiverem acalmado e concluído as suas missões finais em curso!), durante 12 horas, altura em que a guerra será considerada TERMINADA!", afirmou Trump, na rede social Truth.

Oficialmente, adiantou, o Irão "iniciará o CESSAR-FOGO e, à 12.ª hora, Israel iniciará o CESSAR-FOGO"; à "24.ª hora, o FIM Oficial da GUERRA DE 12 DIAS será saudado pelo mundo".

"Israel & Irão contactaram-me, quase em simultâneo, e disseram, 'PAZ'. Soube que a altura era 'AGORA'. O Mundo e o Médio Oriente são os verdadeiros VENCEDORES! Ambas as nações irão ver um tremendo AMOR, PAZ E PROSPERIDADE nos seus futuros. Têm tanto a ganhar, e ainda assim, tanto a perder se se afastarem do caminho da RETIDÃO & VERDADE. O futuro para Israel & Irão é ILIMITADO & cheio de grandes promessas. DEUS VOS ABENÇOE A AMBOS!", escreveu logo a seguir Donald Trump, depois de anunciar o cessar-fogo.

O exército israelita baixou esta manhã o nível de alerta em todo o país, depois de o Irão ter disparado vários mísseis durante a madrugada, matando quatro pessoas, segundo informação oficial.

A população israelita foi autorizada a abandonar os abrigos.

"Depois de avaliar a situação, o Comando da Frente Interna anunciou que a exigência de permanecer perto [de abrigos] em todo o país foi levantada", escreveu o exército, quase ao mesmo tempo que Donald Trump anunciou o cessar-fogo entre Israel e o Irão.

APL // CAD

Lusa/Fim