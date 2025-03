"Estamos muito no bom caminho", declarou Trump, através da rede Truth Social, no final do telefonema com Zelensky, um dia depois de ter falado com o Presidente russo, Vladimir Putin, que concordou com uma trégua de 30 dias limitada a ataques a infraestruturas e alvos energéticos.

O Presidente norte-americano disse que "a conversa muito boa" com o homólogo ucraniano durou cerca de uma hora e teve como base a ligação realizada na terça-feira com Putin, de modo "a alinhar as exigências e necessidades da Rússia e da Ucrânia".

Donald Trump indicou que pediu ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e ao conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Michael Waltz, que transmitam mais detalhes sobre a conversa com o líder ucraniano numa declaração futura.

