O republicano disse, na segunda-feira, no avião de regresso a Washington após um encontro com legisladores republicanos, reunidos na Florida (sudeste), que tinha já assinado o decreto.

Na ordem executiva, Trump afirmou que as tropas que se identificam com um género diferente do biológico "entram em conflito com o compromisso de um soldado com um estilo de vida honrado, verdadeiro e disciplinado, mesmo na vida pessoal".

O magnata disse que isso era prejudicial para a prontidão militar e, por isso, exigia uma política revista para abordar o assunto.

A nova ordem sobre as tropas transgénero não impõe uma proibição imediata, mas orienta o Departamento da Defesa dos Estados Unidos a elaborar uma política sobre o seu serviço nas forças armadas com base na prontidão militar, disse uma pessoa com conhecimento do assunto à agência de notícias Associated Press.

"Para garantir que temos a força de combate mais letal do mundo, vamos livrar as nossas forças armadas da ideologia transgénero", disse o chefe de Estado no encontro com os legisladores republicanos.

O número de pessoas transgénero nas forças armadas dos EUA está estimado em cerca de 15 mil, num total de cerca de dois milhões de militares.

Trump tentou impor uma proibição às tropas transgénero durante o primeiro mandato, entre 2017 e 2021, mas a decisão foi suspensa por uma batalha judicial durante anos.

Os advogados dos soldados transgénero que contestaram a proibição nos tribunais durante o primeiro mandato de Trump já prometeram lutar contra a nova proibição.

O sucessor de Trump, o democrata Joe Biden anulou a proibição de Trump pouco depois de ter assumido o cargo e autorizou as pessoas transgénero a servir nas forças armadas norte-americanas.

Durante a campanha para as eleições presidenciais de novembro, Trump prometeu várias vezes acabar com a "ilusão dos transgénero".

O político republicano considera que os Estados Unidos estão ameaçados pelo que descreve ser uma invasão de ideias progressistas.

De acordo com o Instituto Williams da Universidade da Califórnia, aproximadamente 1,6 milhões de pessoas com mais de 13 anos, incluindo 300 mil adolescentes, se identificam como transgénero nos Estados Unidos.

Donald Trump tomou posse a 20 de janeiro como 47.º Presidente dos Estados Unidos, regressando à Casa Branca após um primeiro mandato entre 2017 e 2021.

Pouco antes de tomar posse, o republicano disse que iria assinar uma ordem executiva que obriga a administração a reconhecer apenas "dois sexos: masculino e feminino".

