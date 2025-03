"Vejo-o a tentar sair do acordo de terras raras. E se o fizer, estará em apuros. Grandes, grandes apuros", disse no domingo Trump aos jornalistas, a bordo do avião presidencial.

"Fizemos um acordo sobre terras raras, e agora ele está a dizer: 'Quero renegociá-lo'. Ele quer ser membro da NATO. Bem, nunca o será. Ele compreende isso, por isso, agora que está a tentar renegociar o acordo, estará em sérios apuros", acrescentou o chefe de Estado.

O republicano tem pressionado Zelensky a assinar um acordo que dá às empresas norte-americanas acesso aos minerais ucranianos, enquanto tenta mediar um acordo de cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia.

Em 20 de março, Trump disse que os Estados Unidos iriam assinar "muito rapidamente" um acordo com a Ucrânia sobre os minerais e as terras raras, que são muito procurados pelos norte-americanos.

"Estamos a assinar acordos para libertar minerais, terras raras e muitas outras coisas em vários locais do mundo, incluindo a Ucrânia", sublinhou o chefe de Estado norte-americano durante uma cerimónia na Casa Branca.

"Uma das coisas que faremos muito rapidamente é concluir um acordo sobre as terras raras da Ucrânia, que são incrivelmente valiosas", acrescentou.

Os comentários de Trump surgiram depois da assinatura de uma ordem executiva para impulsionar a produção nacional de minerais essenciais e terras raras, um setor essencial para o desenvolvimento tecnológico no qual a China detém um quase monopólio.

O bilionário republicano disse ainda que quer aumentar a produção de minerais essenciais nos Estados Unidos.

"Também assinei um decreto presidencial para aumentar drasticamente a produção de minerais importantes e terras raras. Isto é algo importante neste país", destacou ainda.

Para Trump, a exploração de minerais ucranianos pelos Estados Unidos seria uma compensação pela ajuda militar e financeira prestada por Washington nos últimos três anos a Kiev face à invasão russa.

Um acordo deste tipo daria aos Estados Unidos um "interesse direto" em proteger a Ucrânia, insistiu o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, no início de março.

A Ucrânia contém cerca de 5% dos recursos minerais do mundo e ocupa a 40.ª posição entre os países produtores de minerais.

Mas o país não é conhecido pelas reservas de terras raras, um grupo de 17 metais essenciais para o fabrico de ecrãs, drones, turbinas eólicas e motores elétricos.

Os dois países estiveram perto de assinar este acordo no final de fevereiro, mas Zelensky abandonou nesse dia prematuramente a Casa Branca, após um confronto verbal com Donald Trump na Sala Oval, em que o Presidente norte-americano, erguendo a voz e ameaçou o seu convidado.

