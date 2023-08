As acusações, associadas aos esforços de Trump para anular os resultados da eleição presidencial de 2020, centram-se sobretudo nos esquemas do ex-Presidente e dos seus aliados para subverter a transferência de poder e mantê-lo no cargo, apesar da derrota frente a Joe Biden.

"O esforço de Trump para anular as eleições de 2020 visou a função fundamental do governo federal dos Estados Unidos", lê-se na acusação, tendo também como pano de fundo o período que antecedeu o violento motim dos seus apoiantes no Capitólio dos Estados Unidos.

As acusações incluem conspiração para defraudar o governo dos Estados Unidos e adulteração de testemunhas.

A acusação, o terceiro processo criminal instaurado contra o antigo presidente no momento em que este procura recuperar a Casa Branca em 2024, segue-se a uma longa investigação federal sobre os esquemas de Trump e dos seus aliados para subverter a transferência pacífica de poder e mantê-lo no cargo apesar de uma derrota decisiva para Joe Biden.

JSD // MAG

Lusa/Fim