No primeiro discurso perante o Congresso desde que regressou ao poder, em 20 de janeiro, Donald Trump garantiu estar a trabalhar "incansavelmente para acabar com o conflito selvagem na Ucrânia".

"Milhões de ucranianos e russos foram mortos ou feridos desnecessariamente neste conflito horrível e brutal, sem fim à vista. Os Estados Unidos enviaram milhares de milhões de dólares para apoiar a defesa da Ucrânia", afirmou.

"Enquanto isso, a Europa, infelizmente, gastou mais dinheiro a comprar petróleo e gás russos do que na defesa da Ucrânia - de longe! E Joe Biden [ex-presidente] autorizou mais dinheiro nessa luta do que a Europa gastou", acusou o chefe de Estado.

Donald Trump voltou a repetir perante o Congresso uma falsa alegação que tem feito recorrentemente, de que os Estados Unidos gastaram "350 mil milhões de dólares" (329,6 mil milhões de euros) para apoiar a defesa da Ucrânia, enquanto a Europa coletivamente forneceu "apenas 100 mil milhões de dólares" (94,2 mil milhões de euros) em ajuda par Kiev.

Contudo, numa verificação de factos feita logo após o fim do discurso, a rede CNN Internacional forneceu aos norte-americanos os números reais dessa ajuda, citando o Instituto de Kiel para a Economia Mundial, um 'think tank' alemão que acompanha de perto a ajuda à Ucrânia.

Tendo em conta esse levantamento, a Europa -- a União Europeia, juntamente com países europeus a título individual -- comprometeram coletivamente muito mais ajuda militar, financeira e humanitária para a Ucrânia até dezembro de 2024 - cerca de 263 mil milhões de dólares (247,7 mil milhões de euros) nas taxas de câmbio atuais - do que Washington - cerca 126 mil milhões de dólares (118,6 mil milhões de euros).

É possível chegar a totais diferentes usando diferentes metodologias de contagem, reforçou a CNN Internacional, mas não há bases para os 350 mil milhões de dólares referidos por Trump.

O Presidente norte-americano surpreendeu Kiev e os aliados europeus ao anunciar uma recente reaproximação ao homólogo russo, Vladimir Putin, acabando por abalar a unidade ocidental e a estratégia de isolamento de Moscovo.

Além disso, Trump tem feito abalar ainda mais as suas relações com a Europa através de críticas constantes ao continente, além de ameaçar com a aplicação de tarifas.

No discurso desta noite, Donald Trump aproveitou a audiência para reiterar o desejo de assumir o controlo da Gronelândia.

"Apoiamos fortemente o vosso direito de determinar o vosso próprio futuro e, se vocês escolherem, dar-vos-emos as boas-vindas nos Estados Unidos da América. Precisamos da Gronelândia para a segurança nacional e até mesmo para a segurança internacional e estamos a trabalhar com todos os envolvidos para tentar obtê-la, mas precisamos dela realmente para a segurança internacional, e acho que vamos obtê-la", disse Trump.

"De uma forma ou de outra, vamos obtê-la. Iremos manter-vos seguros e ricos. E juntos, levaremos a Gronelândia a alturas como vocês nunca imaginaram ser possível antes", acrescentou.

Depois de falar por cerca de uma hora e 40 minutos, Trump passou a deter o recorde do primeiro discurso mais longo para uma sessão conjunta do Congresso ou discurso do Estado da União, segundo a rede televisiva CNN.

Trump falou por mais tempo do que qualquer outro Presidente, tendo, inclusive, superado os tempos registados no seu primeiro mandato.

Contudo, parte da galeria do Congresso estava vazia quando Trump terminou o discurso, uma vez que os democratas abandonaram a sala antes de o chefe de Estado concluir as declarações.

Numa situação pouco comum, o congressista democrata Al Green acabou expulso da sessão por interromper o discurso de Trump com protestos.

Ao longo do discurso, vários membros do Partido Democrata tentaram interromper a sessão conjunta do Congresso com vaias, enquanto o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, teve que pedir ordem repetidamente.

