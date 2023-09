Trudeau pede "sinceras desculpas" por homenagem a ex-soldado nazi no parlamento

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, pediu hoje as "mais sinceras desculpas" perante o parlamento, pela homenagem prestada, durante a visita ao Canadá do Presidente ucraniano, a um veterano ucraniano que combateu com os nazis na Segunda Guerra Mundial.