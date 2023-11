De acordo com um porta-voz militar de Israel, antes de entrarem no edifício do hospital "as forças de Israel encontraram artefactos explosivos e células terroristas tendo-se registado confrontos em que morreram terroristas", disse o mesmo porta-voz referindo-se a membros do Hamas.

"As tropas estão a levar a cabo atualmente uma operação seletiva contra o Hamas na área do Hospital Al Shifa. A atividade nesta área tem como base informações que indicam que o Hamas opera a partir desta área", acrescentou.

Entretanto, o Ministério da Saúde do Governo do Hamas informou as Nações Unidas que 40 doentes morreram, na terça-feira, no Hospital Al Shifa.

O Ministério da Saúde não especificou a causa das mortes no hospital onde estão neste momento "cerca de nove mil pessoas".

A unidade hospitalar mais importante da Faixa de Gaza encontra-se sem abastecimento de eletricidade, água e alimentos há vários dias.

Pelo menos 30 bebés prematuros estão no hospital.

