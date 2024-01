As exportações da China para a Federação Russa cresceram 46,9% no ano passado, para quase 110,97 mil milhões de dólares (cerca de 101 mil milhões de euros), de acordo com o diário russo Kommersant, com base em dados da Administração-Geral Aduaneira chinesa.

As importações de produtos russos pela China aumentaram 12,7%, atingindo o valor de 129,14 mil milhões de dólares (118 mil milhões de euros).

No total, as trocas comerciais entre os dois países registaram uma subida homóloga de 26,3%, num contexto de imposição de sanções à Rússia pelos países ocidentais, devido à guerra em curso desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, que levaram Moscovo a procurar novos destinos para as suas exportações de petróleo e gás, além de fornecedores de produtos tecnológicos.

Já em 2022, o volume das trocas comerciais entre a Rússia e a China tinha aumentado 29,3%.

O vice-primeiro-ministro russo, Dmitri Chernyshenko, afirmou recentemente que 92% das trocas comercias entre a Rússia e a China são realizadas nas moedas nacionais, evitando as divisas norte-americana e europeia.

Após ter-se reunido com o Presidente chinês, Xi Jinping, em dezembro passado, o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, sublinhou o ímpeto dos laços entre os dois países, seja no campo económico, cultural ou outros.

O referido encontro, em Pequim a 19 de dezembro, focou-se na expansão do comércio e da cooperação económica, em particular, através da diversificação dos produtos agrícolas exportados.

Pequim e Moscovo planearam ainda o aprofundamento dos investimentos bilaterais e da cooperação, já em andamento nas áreas de química, mineração e indústria automóvel.

Ainda no mesmo encontro, foi acertada a expansão do fornecimento de produtos agrícolas e pecuários russos à China, nomeadamente de carne suína, que deverá arrancar em 2024, trigo de inverno e cevada, entre outros produtos.

De acordo com o Ministério da Economia russo, mais de 80 grandes projetos, no valor total de 200 mil milhões de dólares (182 mil milhões de euros), estão a ser concretizados no quadro da comissão de cooperação bilateral.

A construção naval e as tecnologias de ponta são outras das áreas que ambos os países querem ver crescer no âmbito da cooperação.

Maxim Reshetnikov, ministro da Economia da Federação Russa, definiu recentemente o objetivo de aumentar o valor das trocas comerciais anuais para 300 mil milhões de dólares (273 mil milhões de euros) até 2030.

JYA // SCA

Lusa/Fim