O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio vários outros concelhos dos 18 distritos de Portugal continental.

Pelo menos até quarta-feira vai manter-se o risco de incêndio máximo e muito elevado em vários distritos, devido às temperaturas elevadas esperadas nos próximos dias.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo 13 distritos de Portugal continental e a ilha da Madeira.

Os distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo até às 17:00 de segunda-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, apresentando nebulosidade nas regiões Norte e Centro e Alto Alentejo durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior.

Está também previsto vento em geral fraco, soprando temporariamente moderado, do quadrante oeste durante a tarde, sendo por vezes forte do quadrante leste nas terras altas até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.

Está ainda prevista uma pequena subida de temperatura, em especial nas regiões do litoral norte e centro.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Leiria) e os 24 (em Portalegre e em Castelo Branco) e as máximas entre os 27 (em Sines) e os 40 (em Évora).

AL // VM

Lusa/Fim