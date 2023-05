Tribunal volta a multar Flávio Bolsonaro por espalhar notícias falsas contra Lula da Silva

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil impôs uma multa de 10 mil reais (1.800 euros) a vários congressistas, incluindo Flávio Bolsonaro, por relacionar o Presidente, Lula da Silva, com o assassinato do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel.