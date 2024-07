Zhenya Berkovich, um proeminente diretor de teatro independente, e a dramaturga Svetlana Petriychuk já estão na prisão há mais de um ano, a aguardar julgamento.

As autoridades russas alegaram que a peça "Finist, o Bravo Falcão" justifica ações de terrorismo, o que constitui um crime na Rússia punível com até sete anos de prisão.

Berkovich e Petriychuk rejeitam as acusações e, numa audiência do julgamento, Berkovich disse ao tribunal que encenou a peça para prevenir o terrorismo, enquanto Petriychuk repetiu essa perspetiva, argumentando que a escreveu para evitar eventos como os retratados na peça.

Os advogados das duas mulheres salientaram nas audiências judiciais - ainda antes do julgamento - que a peça foi apoiada pelo Ministério da Cultura russo, chegando mesmo a vencer o prémio Máscara de Ouro - o mais prestigiado prémio nacional de teatro da Rússia.

Em 2019, a peça foi lida para presidiárias de uma prisão feminina na Sibéria, e o serviço penitenciário estatal da Rússia elogiou-a, alegou o advogado de Petriychuk.

O processo contra Berkovich e Petriychuk provocou indignação na Rússia e uma carta aberta em apoio às duas artistas, lançada pelo jornal independente Novaya Gazeta, foi assinada por mais de 16 mil pessoas.

A peça, de acordo com a carta aberta, "carrega um sentimento antiterrorista absolutamente claro".

Dezenas de atores, diretores e jornalistas russos também assinaram petições ao tribunal para libertar os dois de custódia, enquanto aguardavam o julgamento.

Imediatamente após a Rússia ter lançado a sua invasão em grande escala da Ucrânia, o Kremlin desencadeou uma ampla campanha de repressão, sem paralelo desde a era soviética.

O regime do Presidente Vladimir Putin pune efetivamente qualquer crítica à guerra, com as autoridades a visarem não apenas figuras proeminentes da oposição que acabaram por receber penas de prisão draconianas, mas também qualquer pessoa que se manifeste contra a invasão da Ucrânia, seja publicamente ou não.

A pressão também aumentou sobre os artistas críticos na Rússia.

Atores e diretores foram demitidos de teatros estatais e músicos foram colocados na lista negra e alguns receberam o rótulo de "agente estrangeiro", que acarreta um escrutínio governamental adicional e fortes conotações negativas, obrigando vários a deixar a Rússia.

Berkovich - que está a criar duas filhas adotivas - recusou-se a deixar a Rússia e continuou a trabalhar com a sua produção teatral independente em Moscovo - chamada Filhas de Sossó.

Pouco depois do início da guerra na Ucrânia, Berkovich organizou um piquete anti-guerra e foi presa por 11 dias.

