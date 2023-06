A decisão, ainda longe das expectativas dos ativistas, pode ser vista como um avanço no sentido de pressionar o país a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

O Japão é o único membro do G7 (grupo dos sete países mais industrializados do mundo) sem proteções legais LGTBQ+.

O apoio à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo cresceu entre a população do país, mas o governante do Partido Liberal Democrático, conhecido pelos seus valores conservadores e relutância em promover a igualdade de género e a diversidade sexual, é a principal oposição aos direitos do casamento e outros reconhecimentos da igualdade LGTBQ+ .

A decisão do tribunal distrital de Fukuoka, no sul do Japão, envolveu o último dos cinco processos judiciais movidos por 14 casais do mesmo sexo em 2019 que acusavam o governo de violar a igualdade.

Quatro dos tribunais decidiram que a política atual do Japão é inconstitucional ou quase inconstitucional, enquanto um quinto disse que a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo é constitucional.

O juiz do caso Fukuoka, Hiroyuki Ueda, decidiu que "a situação atual que exclui casais do mesmo sexo sem nenhum passo legal para se tornarem famílias é inconstitucional".

Isto significa que o juiz considerou que não é uma violação direta da Constituição, mas está perto disso.

Os apoiantes aplaudiram do lado de fora do tribunal, agitando bandeiras de arco-íris e segurando cartazes dizendo "inconstitucional" e "rápida aprovação da lei no parlamento".

