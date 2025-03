Tribunal Constitucional da Coreia do Sul rejeita destituição de presidente interino

Seul, 24 mar 2025 (Lusa) -- O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul rejeitou hoje um pedido de destituição do primeiro-ministro, Han Duck-soo, tornando-o novamente presidente interino até que seja conhecida a sentença do titular do cargo, objeto do mesmo processo.