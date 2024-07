Treze distritos sob aviso laranja a partir das 12:00 de segunda-feira devido a trovoada

Treze distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja entre as 12:00 de segunda-feira e as 00:00 de terça-feira, devido a trovada, granizo e rajadas fortes, divulgou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).