Segundo o IPMA, estão sob aviso amarelo (o menos grave) até às 18:00 de sábado, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima, os distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Na quarta-feira, à saída de uma reunião com o ministro da Administração Interna para avaliar as previsões meteorológicas para os próximos dias, o presidente do IPMA disse que o país ia enfrentar a terceira onda de calor deste ano a partir do dia 20, sábado.

Depois deste alerta, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou a adoção de medidas de proteção adicionais contra o calor, como o aumento de ingestão de água ou de sumos de fruta e aconselhou a população a evitar o consumo de bebidas alcoólicas, assim como a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00.

Numa nota divulgada no 'site', a DGS lembra que o IPMA prevê um aumento gradual das temperaturas nos próximos dias e aconselha a procura de ambientes frescos e arejados, ou climatizados.

O uso de roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, de chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta são outras das medidas de proteção adicionais recomendadas.

Na informação divulgada na quarta-feira, a DGS aconselha a que se evite "atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior".

Recomenda igualmente que se escolha as horas de menor calor para viajar de carro e pede "atenção especial" aos grupos mais vulneráveis ao calor, como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.

Segundo a autoridade de saúde, os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas específicas "devem seguir as recomendações do médico assistente ou do centro de contacto SNS 24: 808 24 24 24".

