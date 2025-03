Pelas 02:00, os ventos fortes "provocaram danos na habitação, o telhado foi arrancado e 13 pessoas ficaram desalojadas, tendo sido realojadas pela Proteção Civil na Pousada da Juventude da Praia da Areia Branca, disse a mesma fonte à agência Lusa.

No local, estiveram oito operacionais e cinco veículos dos bombeiros, câmara municipal e GNR.

A Proteção Civil vai hoje fazer uma avaliação dos danos na habitação.

Pelas 21:00 de quarta-feira, a queda de várias árvores de grande ao quilómetro 58 da autoestrada A8, no sentido Sul-Norte, provocou um acidente rodoviário, que causou um ferido ligeiro.

A vítima foi assistida no local, sem ter sido transportada ao hospital.

A A8 esteve interrompida ao trânsito entre as 21:00 e as 22:40.

Na ocorrência, estiveram 13 operacionais e seis veículos dos bombeiros, da concessionária Auto-Estradas do Atlântico e da GNR.

O Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste registou 316 ocorrências desde as 12:00 de quarta-feira, estando a maioria relacionadas com quedas de árvores, de estruturas e de cabos de fornecimento de energia.

A região Oeste integra os concelhos de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral (distrito de Leiria), Lourinhã, Torres Vedras, Cadaval, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos e Alenquer (distrito de Lisboa).

Portugal continental está desde o fim de quarta-feira sob aviso laranja devido ao vento forte causado pela depressão Martinho.

