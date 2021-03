As apresentações das coleções dos três portugueses estão marcadas para as 13:30 locais (12:30 em Lisboa).

De acordo com a Associação ModaLisboa, a coleção de Constança Entrudo baseia-se "numa introspeção que transborda na materialidade das paisagens" e a de Ricardo Andrez "traz uma simbiose entre a poesia e o caos do mundo atual".

Já segundo o Portugal Fashion, "a coleção outono-inverno 21 de Maria Carlos Baptista faz-se do 'Espaço Negativo' e do estudo entre o espaço imaterial da memória e as suas interações com o corpo, ou a fragmentação física do mesmo".

As coleções de Constança Entrudo e Ricardo Andrez serão depois apresentadas na 56.ª edição da ModaLisboa, que decorre entre 15 e 18 de abril, e a de Maria Carlos Baptista na 48.ª edição do Portugal Fashion, marcada para 18, 19 e 20 de março.

As duas iniciativas irão decorrer em formato integralmente digital.

Num comunicado divulgado em 22 de fevereiro, a Associação ModaLisboa recordava que, "em julho de 2019, foi formalizada pela ANJE [Associação Nacional de Jovens Empresários], no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Internacionalização, uma candidatura (aprovada em julho de 2020) que prevê esta parceria entre as duas entidades, que têm o objetivo comum de comunicar, divulgar e impulsionar o talento de Moda nacional nos roteiros internacionais".

"Cabe agora ao Portugal Fashion, em articulação com a ModaLisboa, assegurar estas ações em específico, nas semanas da moda de Milão e Paris", lembrou o Portugal Fashion num comunicado divulgado na quarta-feira.

O Portugal Fashion é um projeto da ANJE cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 -- Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

O calendário oficial da Semana da Moda de Paris, de mulher, que começou na passada segunda-feira e termina na próxima terça-feira, inclui a apresentação de coleções de, entre outros, Paul Smith, Chloé, Chanel, Balmain, Givenchy, Christian Dior, Lanvin, Jil Sander, Louis Vuitton, Miu Miu, Hermès, Elie Saab, Yohji Yamamoto e Paco Rabanne.

