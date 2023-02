Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Manuel Halaiwa, a droga foi encontrada com uma mulher, de 44 anos, de nacionalidade namibiana, no aeroporto internacional de Luanda 4 de Fevereiro, depois de desembarcar na capital angolana, proveniente de Guarulhos, São Paulo, Brasil, no voo da companhia aérea angolana TAAG.

"Ela estava na condição de 'mula' [correio de droga] e era preciso fazer uma sequência investigativa e determinar quem seriam os recetores desta droga. Feito um trabalho aturado foi possível depois do rastreio do local onde estaria hospedada, no bairro Benfica, distrito urbano do Kifica, atrair um cidadão nigeriano para aquele local, de 42 anos, que era o recetor principal desta droga", explicou à imprensa o porta-voz do SIC.

Manuel Halaiwa avançou que foi também detido um cidadão angolano, de 34 anos, comparsa do cidadão nigeriano.

A mulher, que entrou em Angola via terrestre, pela fronteira da Santa Clara, província do Cunene, chegou a Luanda em 29 de janeiro deste ano com o objetivo de se deslocar ao Brasil, tendo regressado ao país no dia 13 deste mês.

De acordo com Manuel Halaiwa, à mulher foi prometida uma recompensa de 30.000 dólares namibianos (1.565 euros), caso procedesse à entrega da droga com sucesso.

NME // LFS

Lusa/Fim