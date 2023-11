Em declarações à agência Lusa cerca das 12:15, o porta-voz da Marinha Portuguesa, comandante José Sousa Luís, adiantou que "os três náufragos que deram à costa não tinham colete, estando a ser assistidos", desconhecendo para já o seu estado de saúde.

O veleiro de bandeira dinamarquesa naufragou a 1.000 metros ao largo da praia da Formosa, em Santa Cruz, concelho de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

"O alerta para o acidente foi dado às 11:08, tendo sido mobilizados para o local uma embarcação salva-vidas de Peniche e um helicóptero da Força Aérea", disse.

"À chegada ao local, constatou-se que tinham dado à costa alguns destroços, alegadamente da embarcação, e três náufragos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, todos sem coletes salva-vidas e em paragem cardiorrespiratória. Os elementos dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras iniciaram de imediato as manobras de reanimação", é referido num comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

Foram de imediato iniciadas buscas por eventuais tripulantes desaparecidos, que estão a ser coordenadas no local pelo capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima de Peniche.

DD // MLS

Lusa/Fim