De acordo com as autoridades do Paquistão, a maioria das vítimas são polícias.

Até ao momento, o atentado em Peshawar, província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, não foi reivindicado.

Zafar Khan, um oficial da polícia local, disse à Associated Press que os socorristas estão a tentar retirar os feridos do local para os transportarem para um hospital situado perto da mesquita.

A mesma fonte referiu que "aparentemente" tratou-se de um ataque de um bombista suicida, mas frisou que as investigações ainda decorrem.

Zafar Khan acrescentou que "grande parte dos feridos" encontra-se em estado considerado grave, temendo-se que o número de mortos possa vir a aumentar.

