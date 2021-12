O surto na estrutura residencial para idosos 'Seixinho O Meu Lar' contabiliza três mortes, mais uma do que na sexta-feira, 11 recuperados e 10 infetados, menos 11 do que há quatro dias, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pelo município de Torres Vedras, a partir de dados reportados pelas autoridades locais de saúde pública.

Fonte oficial desta autarquia do distrito de Lisboa esclareceu à agência Lusa que as vítimas do surto já estavam vacinadas com a terceiro dose da vacina contra a covid-19.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, contabiliza 8.603 casos confirmados, dos quais 433 estão ativos, 7.977 recuperaram e 193 morreram, de acordo com dados reportados até sábado e divulgados no boletim epidemiológico de hoje.

A covid-19 provocou mais de 5,35 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.796 pessoas e foram contabilizados 1.227.854 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde divulgados na segunda-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

