O comunicado, citado pelo jornal Koha Ditore de Pristina, refere que os quatro detidos tinham bastante armamento, munições e instrumentos de comunicação.

Segundo as autoridades kosovares, trata-se de um grupo de pelo menos 30 elementos, apoiados por veículos, que se entrincheiraram num mosteiro ortodoxo sérvio em Banjska, no norte do Kosovo, onde protagonizaram um tiroteio com a polícia, que cercou a zona após um incidente ocorrido ao início da manhã.

"Recuperámos o controlo desta área, depois de várias batalhas", disse o ministro do Interior, Xhelal Sveçla, durante uma conferência de imprensa, indicando que a situação está mais calma.

A tensão aumentou ao início da manhã quando um polícia kosovar que patrulhava a zona perto da fronteira com a Sérvia foi morto num ataque perpetrado "com armas pesadas, incluindo granadas" que deixou ainda um outro ferido, segundo a polícia.

As autoridades do Kosovo acusaram de imediato a Sérvia de estar envolvida no ocorrido.

O Kosovo declarou a sua independência da Sérvia em 2008, mas Belgrado recusa reconhecer a independência da sua antiga província, cuja população de 1,8 milhões de habitantes, na grande maioria de origem albanesa, inclui uma comunidade sérvia de cerca de 120.000 pessoas, que vivem sobretudo no norte do Kosovo.

EO // SF

Lusa/fim