Fonte do Comando Sub-Regional do Ave disse que os fogos em Vieira do Minho e em Cabeceiras de Basto, ainda não estão circunscritos, mas evoluem de forma favorável.

Em Vieira do Minho as chamas, que deflagraram cerca das 15:50 de quarta-feira, estão a ser combatidas por 86 operacionais, auxiliados por 24 meios terrestres e um meio aéreo.

No concelho de Cabeceiras de Basto, à mesma hora, cerca das 08:30, o incêndio mantinha-se ativo mas sem motivar maiores preocupações, segundo a mesma fonte.

No terreno encontravam-se 49 operacionais, 12 meios terrestres e dois aéreos.

No distrito de Viseu, em Cinfães, o fogo que deflagrou numa zona de mato, às 02:25 de hoje, também está a evoluir de forma positiva, de acordo com a informação disponibilizada pelo Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.

Para o combate a este incêndio, na freguesia de Moimenta, concelho de Cinfães, foram chamados dois meios aéreos para apoiar os 61 operacionais e 15 meios terrestres.

"Foi necessário recorrer aos meios aéreos devido às dificuldades nos acessos por via terrestres", disse a fonte.

PM // SB

Lusa/Fim