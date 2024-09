Três fogos em Sever do Vouga e em Fafe eram os mais preocupantes às 11:00

Um incêndio em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, e dois em Fafe (Braga), eram hoje, pelas 11:00, os mais preocupantes do país, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).