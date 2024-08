"No decorrer a PEC 13 -- Ponta do Sol 2, na zona o Carvalhal, a viatura n.º 30, sofreu um despiste. Entre os espetadores houve três feridos. Foram acionados imediatamente os meios, que chegaram lá rapidamente", refere a organização em comunicado.

A nota esclarece que os feridos foram avaliados "pelo médico que estava no local como outros que foram destacados da partida", bem como pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

"Foram enviados para o hospital, que estava em alerta para recebê-los, por precaução", refere a organização, indicando que fornecerá mais informações sobre o estado de saúde dos mesmos mais tarde.

"Na prova, os pilotos que ainda não haviam partido seguiram por percurso alternativo para a PEC seguinte. Os que estavam em prova continuaram e os que estavam retidos vão fazer em ligação até à PEC seguinte", adianta o comunicado da organização do Rali Vinho Madeira.

Não foram divulgadas informações sobre a identidade dos feridos, mas o Diário de Notícias da Madeira noticiou que se trata de duas crianças e um adulto.

A viatura n.º 30 é um Porches pilotado por Américo Gouveia.

A edição de 2024 do Rali Vinho Madeira teve início quinta-feira e termina hoje no Funchal, com a cerimónia de chegada das viaturas prevista para as 18:30, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirense.

DC // MDR

Lusa/Fim