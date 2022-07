De acordo com a fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, as vítimas receberam tratamento hospitalar aos ferimentos ligeiros que sofreram.

O incidente ocorreu cerca das 04:00 no Shishas Bar, na Rua da Torrinha, no centro da cidade do Porto.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

