"Vamos ter a estreia de três obras: duas encomendas que fizemos e uma encomenda de outra instituição que vai ser estreada aqui", afirmou o diretor artístico do festival, José Carlos Sousa, em conferência de imprensa.

Duas das obras têm estreia marcada para o dia 06, no Teatro Viriato, e serão apresentadas pelo "Sond'Ar-te Trio", que juntará Elsa Silva no piano, Vítor Vieira no violino e Filipe Quaresma no violoncelo.

"Vão trazer música portuguesa, com estreia de duas encomendas que fizemos aos compositores portugueses Sofia Sousa Rocha e Carlos Marecos", explicou José Carlos Sousa, acrescentando que se trata de uma parceria com a Miso Music Portugal.

A terceira estreia do festival, que vai na sua 16ª edição, acontecerá no dia 12 de abril, no Museu Nacional Grão Vasco, com o agrupamento "ars ad hoc", que inclui Ricardo Carvalho (flauta), Horácio Ferreira (clarinete), Diogo Coelho (violino), Francisco Lourenço (viola), Gonçalo Lélis (violoncelo) e João Casimiro Almeida (piano).

Segundo o diretor artístico, "vai haver um momento de música do compositor Carlos Lopes, que nasceu em 1995", que apresentará pela primeira vez uma música criada por encomenda da Arte no Tempo.

José Carlos Sousa frisou que a ópera ocupará também um papel importante na programação do Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu deste ano, quer durante a gala do dia 16, com a Orquestra Filarmonia das Beiras, quer no dia 20, com "A laugh to cry", de Miguel Azguime.

A gala de ópera, que decorrerá no pavilhão multiúsos, será dirigida pelo maestro António Vassalo Lourenço e contará com a participação do Coro e das orquestras do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.

Os solistas serão a soprano Isabel Alcobia, a mezzo-soprano Rafaela Veiga, o tenor Carlos Guilherme e o baixo Nuno Dias e o repertório incluirá peças de Georges Bizet, Camile Saint-Saëns, Charles Gounod, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giaccomo Puccini.

No dia 20, Miguel Azguime apresentará, no Teatro Viriato, a sua ópera multimédia, que explora algumas das preocupações do ser humano no contexto de um mundo globalizado.

José Carlos Sousa destacou a "aposta importante na música portuguesa", que se verificará também no dia 14, no Museu Nacional Grão Vasco, com a apresentação de um concerto comentado integralmente preenchido com obras do compositor Fernando Lapa.

"Há uma grande aposta na música portuguesa e também nos nossos músicos de Viseu", disse o responsável, frisando que são precisamente estes que abrirão o festival, com o Concerto da Primavera dos Professores do Conservatório.

Além dos músicos portugueses, estarão em Viseu músicos de Espanha, França, Marrocos, Alemanha, Estados Unidos da América, Coreia do Sul, Argentina, Venezuela e Ucrânia.

Da Ucrânia, estará presente o pianista Illia Ovcharenko que, em 2021, ganhou o Concurso Internacional de Piano de Viseu e se apresentará com "um programa em que todas músicas estão em si menor", avançou José Carlos Sousa.

Este ano, o Concurso Internacional de Piano de Viseu, cuja final se realizará no dia 08, tem "o maior prémio de sempre", tendo já sido selecionados os 15 concorrentes.

Segundo o responsável, no total, serão entregues 19 mil euros em prémios. O vencedor, além de receber nove mil euros, terá oportunidade de tocar em lugares como Salle Cortot, em Paris, para a Associação Animato, e na próxima edição do Festival de Música da Primavera de Viseu, em 2024.

José Carlos Sousa destacou ainda os 20 concertos pedagógicos do festival, que envolverão cerca de 1.300 pessoas de escolas, do estabelecimento prisional, do hospital, de lares e de infantários.

O Festival de Música da Primavera é organizado pela Proviseu/ Conservatório Regional de Música de Viseu Dr. José Azeredo Perdigão

