Itamar Vieira Júnior é nomeado com a tradução de Johnny Lorenz para "Torto Arado", romance de estreia do autor de Salvador da Bahia, que com ele venceu o Prémio Leya, em 2018, o Prémio Oceanos, em 2020, e o Prémio Jabuti, em 2022, na categoria de Livro Brasileiro Publicado no Exterior. A obra foi indicada pela Biblioteca Municipal do Porto.

Stênio Gardel é nomeado com a tradução de Bruna Dantas Lobato para "A Palavra que Resta", finalista do Jabuti e vencedor inédito de um National Book Award, nos Estados Unidos, na categoria de tradução. A nomeação ao prémio de Dublin foi feita pela Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Sales, de Brasília.

Já o moçambicano Mia Couto entra na lista do Prémio Literário de Dublin com a tradução de David Brookshaw para inglês de "O Bebedor de Horizontes", terceiro livro da trilogia "As Areias do Imperador", cuja edição francesa lhe valeu o prémio Jan Michalski. A obra de Mia Couto foi indicada pela Biblioteca Nacional de Moçambique.

TDI // MAG

Lusa/fim