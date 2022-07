Segundo o vereador da Câmara de Leiria Luís Lopes, que tem, entre outros, o pelouro da Proteção Civil, os três bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o hospital, "mas apenas por precaução e para exames de diagnóstico".

O acidente ocorreu no Itinerário Complementar 2, na Azoia, onde a viatura, dos Bombeiros Voluntários de Leiria, "tombou lateralmente", esclareceu.

De acordo com o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o fogo, na localidade de Telheiro e em mato, chegou às autoridades às 14:41, sendo que duas horas depois estavam no local 153 operacionais apoiados por 41 veículos e três meios aéreos.

"O fogo está em curso, com muito vento e muitas projeções, está a chegar a zona habitacional e indústria, mas nas próximas horas deverá entrar em resolução dados os meios no local e em trânsito que, à partida, serão suficientes", acrescentou no autarca.

SR // SSS

Lusa/Fim