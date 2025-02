Segundo relatos de fontes locais, o ataque que ocorreu no dia 08 de fevereiro, na aldeia de Litanduca, a mais de 30 quilómetros do distrito de Macomia, provocou dezenas de feridos, após supostos rebeldes terem invadido a localidade e morto pelo menos três civis.

"Os terroristas entraram a disparar para dispersar a população e nisso atingiram três civis", disse em declarações à Lusa um membro da força local, constituída por antigos combatentes da luta de libertação nacional e que apoiam as autoridades no combate à insurgência, a partir de Macomia.

Na sequência, a população abandonou a aldeia para a sede Macomia, confirmou ainda fonte da força local: "ninguém está na aldeia, a maioria fugiu para Macomia", disse.

Localizado ao longo da estrada nacional EN380, o distrito de Macomia está no centro de Cabo Delgado, distando 200 quilómetros da cidade de Pemba, capital provincial.

As Forças Armadas de Defesa de Moçambique e suas congéneres do Ruanda, anunciaram, em 25 de setembro, que abateram dez terroristas, num ataque que também resultou na morte de militares, nas matas do posto administrativo de Mucojo.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio de 2024, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários morto e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.

