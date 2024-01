De acordo com um relatório preliminar da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), entre janeiro e dezembro de 2023 houve "aproximadamente 380.000" travessias irregulares para o território da UE.

"É o nível mais alto desde 2016 e constitui um aumento de 17% em relação a 2022, indicando uma tendência crescente nas últimas três décadas", acrescenta a organização.

A rota do Mediterrâneo Central continua a ser a mais utilizada pelas pessoas que entraram irregularmente nos países da UE, contabilizando 41% do total de travessias deste tipo no ano passado.

Em comparação com 2022, hoube um aumento de 50% na utilização desta rota.

Seguem-se os Balcãs Ocidentais (26%) e a porção mais a leste do Mediterrâneo (16%).

Do total de pessoas que tentaram entrar irregularmente na UE, a Frontex dá conta de que 100.000 são cidadãos provenientes da Síria.

Seguem-se os cidadãos guineenses e os afegãos, mas a agência não especifica quantos pessoas com estas duas nacionalidades entraram no espaço europeu.

A Frontex também registou um aumento de 28% no número de menores sem acompanhamento que tentaram entrar na UE, em comparação com 2023.

AFE // APN

Lusa/Fim