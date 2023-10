De acordo com um boletim da Frontex divulgado hoje, o Mediterrâneo Central continua a ser a principal rota migratória e aumentou 96% em comparação com os primeiros oito meses do ano passado (114.625 tentativas de atravessar irregularmente as fronteiras de países da UE).

Já a região do Mediterrâneo Ocidental registou um aumento de 14% em comparação com 2022 (9.447). Apesar do maior número de tentativas de entrada irregular, com 70.548, houve uma redução de 19% nas travessias pela região dos Balcãs Ocidentais.

Os agentes da Frontex também resgataram um total de 32.008 pessoas entre janeiro e agosto deste ano.

