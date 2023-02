"Não há ninguém que atravesse de um lado para o outro, a circulação está interrompida", afirmou Adelino Edmundo Santaca, presidente da Associação dos Transportadores de Matutuíne, distrito de que Ponta do Ouro faz parte.

Santaca declarou que os transportadores moçambicanos concentraram cerca de 40 viaturas na fronteira em protesto contra a vandalização de carros com matrícula moçambicana do lado sul-africano.

"Do lado sul-africano, há muitos carros parados, não estão a atravessar, temos muita gente", enfatizou.

Aquele responsável disse que, posteriormente, os transportadores afastaram as viaturas da cancela, mas a circulação continua interrompida, porque as autoridades sul-africanas mantêm a fronteira fechada por precaução.

Os motoristas decidiram retirar as viaturas depois de as autoridades da província de Maputo terem dado garantias de que os governos moçambicano e sul-africano estão empenhados em restaurar a segurança na região.

Apesar das garantias, "os motoristas continuam agitados", porque querem ter a certeza de que os seus veículos não serão vandalizados assim que atravessarem a fronteira para a África do Sul.

Vários automóveis e veículos de transporte coletivo com matrícula moçambicana têm sido incendiados na província sul-africana de Kwazulu-Natal por desconhecidos nas últimas semanas, numa ação descrita por residentes como uma retaliação por alegadamente veículos roubados no país serem escondidos em Moçambique.

O ministro da Polícia sul-africano, juntamente com altos funcionários da Polícia da África do Sul (SAPS), analisou na quarta-feira com a ministra do Interior de Moçambique, na Cidade do Cabo, a situação de violência na fronteira da Ponta do Ouro, mas os resultados da reunião não foram revelados.

Além da fronteira da Ponta de Ouro, a travessia entre Moçambique e África do Sul também é feita através de Ressano Garcia, sendo este o ponto de passagem com maior fluxo entre os dois países.

