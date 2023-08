"A Autoestradas do Litoral Oeste informa que a circulação no IC9 foi reaberta", referiu hoje à noite um comunicado da concessionária, sem precisar a hora de abertura da via.

A circulação no IC9 esteve cortada desde as 16:30 nos dois sentidos na zona de Gondemaria, concelho de Ourém, devido ao incêndio que progredia naquela zona, disse à agência Lusa fonte da GNR de Leiria.

Segundo a concessionária, o corte foi efetuado ao quilómetro 35, no nó de Fátima/Santa Catarina da Serra, no sentido oeste-este e ao quilómetro 41 no sentido este-oeste.

O incêndio, que deflagrou às 14:16, na localidade de Cercal, concelho de Ourém, mobilizava, às 22:30, 487 operacionais, apoiados por 143 veículos e um meio aéreo, de acordo com a página na Internet da Proteção Civil.

JDN(JGA) // SCA

Lusa/Fim