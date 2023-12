As principais celebrações do fim de ano em Lisboa ocorrerão no Terreiro do Paço, com espetáculos do DJ Nuno Luz, da banda Os Quatro e Meia e com o tradicional fogo-de-artifício à meia-noite sobre o rio Tejo, que vai durar 13 minutos.

Numa nota, a PSP destacou que "terá um dispositivo policial reforçado para implementar medidas de segurança" nesta zona, que incluem condicionamentos da circulação rodoviária em diversas artérias das freguesias de Santa Maria Maior e do Parque das Nações, além da criação de pontos de controlo do acesso das pessoas à Praça de Comércio.

Todos os acessos de veículos à Praça do Comércio serão proibidos a partir das 16:00 de domingo, com condicionamentos à circulação nas vias adjacentes.

Estes condicionamentos decorrerão pelo menos até às 05:00 de segunda-feira, horário a partir do qual a PSP prevê reabrir a circulação rodoviária em grande parte das artérias condicionadas, assim que estiverem reunidas condições de segurança.

Estará condicionado o trânsito na Avenida 24 de Julho, no sentido do Cais do Sodré, a partir do entroncamento com a Avenida Dom Carlos I, na Rua de São Paulo, no Largo Barão Quintela, na Rua do Alecrim, no Largo do Chiado, na Rua Victor Cordon, no Cais do Sodré e no Largo do Duque de Terceira.

Também estará condicionado o acesso do trânsito a todas as artérias da Baixa Pombalina situadas entre a Praça Dom Pedro IV, a Praça da Figueira e a Praça do Comércio, assim como ao Largo do Corpo Santo, à Rua do Arsenal, à Avenida da Ribeira das Naus, à Avenida Infante Dom Henrique, entre a Praça do Comércio e o Viaduto da Avenida Mouzinho de Albuquerque, à Rua da Alfândega, à Rua do Cais de Santarém, ao Largo do Terreiro do Trigo, à Rua do Terreiro do Trigo e à Rua do Jardim do Tabaco.

Os postos de controlo e entradas para o evento estarão localizados junto à confluência da Avenida Ribeira das Naus com o Largo de Corpo Santo, da Rua do Arsenal com a Praça do Município, das ruas do Comércio e da Alfândega com a Rua da Madalena e das ruas Aurea, Augusta, da Prata e dos Fanqueiros com a Rua de São Julião.

Entre os objetos que estão proibidos para quem quer entrar no recinto das festas estão garrafas e copos de vidro, chapéus-de-chuva, capacetes, buzinas de ar comprimido, apontadores laser, megafones, 'paus para tirar selfies', bancos e cadeiras, além de armas (de fogo ou brancas), explosivos e droga ou seringas.

No Parque das Nações, entre as 23:20 e a 01:00 de segunda-feira, o trânsito estará impedido de aceder, a partir da Rotunda dos Vice-Reis, à Avenida da Boa Esperança e à Alameda dos Oceanos, no sentido do Centro Comercial Vasco da Gama, estando também proibida a circulação na Rua do Bojador, entre a Avenida da Boa Esperança e a Rotunda do "Altice Arena".

Segundo a PSP, estes horários no Parque das Nações estarão sujeitos a alteração mediante avaliação da segurança nos locais.

A PSP aconselha os cidadãos a deslocarem-se com antecedência para os locais das festividades e que sejam evitadas as entradas no recinto com maior concentração de pessoas e o uso de carrinhos de bebé ou cadeiras para mobilidade reduzida.

Aconselhou ainda cuidado com o estacionamento na via pública, para permitir a circulação de veículos de emergência, e o uso dos transportes públicos.

A Carris (www.carris.pt) anunciou o reforço do serviço da Rede da Madrugada a partir das 00:00 da noite de passagem de ano (31 de dezembro para 01 janeiro), com horários de saída e destinos "geridos em função da procura em cada local".

Os reforços vão acontecer no Cais do Sodré (201 com destino a Algés e 202 com destino a Sete Rios), Rossio (207 com destino ao Lumiar e 736 com destino ao Senhor Roubado) e Santa Apolónia/Cais da Lingueta (210 e 728 com destino à Estação do Oriente).

O transporte fluvial entre a Margem Sul e Lisboa também vai ser reforçado, com duas partidas extra do Cais do Sodré e do Terreiro do Paço para Cacilhas e o Barreiro, respetivamente, às 03:00 e às 04:00 do dia 01 de janeiro.

