Tráfico de droga motiva conflito em Cabo Delgado - ONU

O representante do Escritório das Nações Unidas para a Droga e Crime Organizado (UNODC) em Moçambique considera que o tráfico de heroína, do Afeganistão para a Europa, é uma das principais razões do conflito em Cabo Delgado, norte do país, que envolvem grupos 'jihadistas'.