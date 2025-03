Trabalhores do setor social manifestam-se por melhores salários e condições de trabalho

Lisboa, 21 mar 2025 (Lusa) - Cerca de 300 trabalhadores do setor social estiveram hoje frente ao Ministério do Trabalho, em Lisboa, para reivindicar aumentos salariais e melhores condições de trabalho, lembrando que desempenham funções que são da responsabilidade do Estado.