"Eu entendo que há dois serviços que não se fazem apenas por dinheiro: a educação e a saúde. O trabalho nestas áreas é uma missão", afirmou o primeiro-ministro timorense.

"Os professores devem ensinar as crianças para que sejam inteligentes e sirvam o país, e os médicos e enfermeiros devem tratar os doentes para garantir uma boa saúde", continuou Xanana Gusmão.

O primeiro-ministro timorense falava no final do encontro semanal com o chefe de Estado, José Ramos-Horta, que decorreu no Palácio da Presidência, em Díli.

Xanana Gusmão defendeu também que a melhoria do sistema de saúde depende da dedicação dos médicos e enfermeiros, que devem garantir uma análise rigorosa das doenças dos pacientes para um tratamento eficaz.

"Temos de mudar a mentalidade. Podemos ser inteligentes, mas se tivermos uma mentalidade errada, só queremos receber dinheiro, e isso não está certo", acrescentou.

Em relação à educação, Xanana Gusmão destacou o trabalho da Universidade Católica Timorense, a quem pediu que seja um "exemplo de qualidade no ensino" e que prepare os líderes do futuro.

"Não devemos procurar apenas ter muitos licenciados, mas sim garantir que os que saem das universidades e institutos superiores sejam realmente qualificados" e estejam "prontos para servir" o país, sublinhou o primeiro-ministro.

"Queremos líderes com uma nova mentalidade, que amem o país e não apenas o dinheiro", concluiu.

